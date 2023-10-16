В СКО составят региональную карту востребованных професиий

В рамках национальной программы повышения доходов населения в Kozybaev University стартовали сертифицированные курсы для преподавателей и студентов. Обучение пройдет в виде форсайт — исследования.



АКМАРАЛ ТУРГАЛЕЕВА, проректор по воспитательной работе Kozybaev University:

— Сегодня у нас открывается проектный офис «Мамандығым-болашағым». Даный проект будет заниматься анализом и вообще проведением форсайт -исследования именно по опережающему кадровому обеспечению региона. Будут созданы региональная карта, атлас профессий для того, чтобы в будущем планировать, по каким направлениям, специальностям нам обучать студентов. Какими именно навыками и компетенциями они должны будут обладать. Такая масштабная работа запланирована до 2029 года.

Открытие регионального офиса в онлайн — формате провел министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Он отметил важность необходимости приобщения молодежи к науке и формированию цифровой экосистемы.

В данном проекте задействовано 11 регионов страны, в некоторых уже завершили разработку региональной карты профессий. В нашем городе участие в исследованиях примут 20 человек.

Валерия Сиваш