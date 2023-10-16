В Петропавловске прошла конференция с участием председателя Духовного управления мусульман

«Иманды ел — ізгі қоғам кепілі» — республиканская конференция с участием председателя Духовного управления мусульман Наурызбай кажы Таганулы прошла в Петропавловске. Участие в ней приняли имамы, религиоведы и учёные из разных регионов страны. Верховный муфтий отметил, что главной задачей всех религиозных служащих перед обществом является укрепление единства мусульманской общины, недопущение массовых беспорядков и распространения ложных религиозных лозунгов. Призыв народа к единству и добру — великая задача, продолжающаяся от пророков.

НАУРЫЗБАЙ КАЖЫ ТАГАНУЛЫ, Верховный муфтий Казахстана:

— Наш народ обязан сохранить древние традиции нашей необъятной степи и продолжить путь, проложенный нашими предками. Наши предки никогда не злоупотребляли доверием. И то чувство, что единство и мир — это благословение от Всевышнего вселяет чувство счастья. Так, давайте делать добрые дела на благо страны и единства народа.



Анна Потеряева