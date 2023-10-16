Мастер-класс по обучению детей с нарушением зрения прошёл для педагогов

В городском «Аutism-центре» поддержки детей с аутизмом прошёл тренинг для педагогов и специалистов службы психолого-педагогического сопровождения. Мастер-класс провела тифлопедагог из Астаны. Сауле Сагимбаева в отрасли специального образования почти 40 лет. Занятия проходили по следующим направлениям: подготовка к обучению чтению и письму рельефно-точечным шрифтом Брайля на уроках математики, русского и казахского языков, общие методические рекомендации по обучению, единые орфографические требования, современные средства обучения детей с нарушением зрения, семейное воспитание детей с глубокими нарушениями зрения, оказание помощи родителям по организации и содержанию работы с ребенком.

Также специалист из столицы навестила семью в Тайыншинском районе, где воспитывают незрячего ребенка. Мадияр не видит с самого рождения. Он очень любит слушать сказки, которые перед сном ему читает мама и мечтает самостоятельно научиться читать. Учителя местной школы не имеют опыта и не обладают должными навыками работы с такими детьми. После курсов с мальчиком начнут работать. Всего тренинг охватил 30 человек.

Валерия Сиваш