Казахстанцы старше 50 лет в рамках проекта «Серебряный возраст» могут бесплатно обучиться новым навыкам на платформе Skills Enbek для дальнейшего трудоустройства

Специальный раздел был создан месяц назад, за это время в нем зарегистрировались более 2,9 тыс. участников проекта, из них прошли обучение и получили сертификаты 2,1 тыс. Самыми популярными у этой категории граждан являются профессиональные курсы, предназначенные для тех, кто хочет стать индивидуальным помощником лиц с инвалидностью или сопровождать члена своей семьи, имеющего инвалидность или хроническое заболевание.

Вкладка «Серебряный возраст» на платформе Skills Enbek содержит более 120 курсов по таким направлениям, как информационные технологии, сельское хозяйство, финансы, образование, социальное обслуживание, маркетинг и туризм.