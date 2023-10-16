Аким СКО посетил с рабочей поездкой Айыртауский и Есильский районы

Аким области Гауез Нурмухамбетов посетил с рабочей поездкой Айыртауский район. В селе Шалкар глава региона ознакомился с ходом строительства новой насосной станции. На объекте трудится подрядная организация ТОО «УниверсалСтройСервис». Предприятие приступило к работам в конце мая этого года. Стоимость проекта, который выполняется в рамках программы «Ауыл-ел бесігі», составляет почти 675 млн тенге.

ЖАНДОС КОЖАКОВ, мастер ТОО «УниверсалСтройСервис»:

— Три резервуара, трансформатор, КПП, туалет и 30 км водоснабжения. Почти закончили, километр остался. Здесь модульный насос будет. В этом году планируем закончить. 5-6 единиц техники есть, 20 человек.

ЕРБОЛАТ БЕКШЕНОВ, аким Айыртауского района:

— Второй проект, который реализуется, он в селе Айыртау. Проект будет двухгодинчым, он начался в прошлом году. До 1 ноября они планируют его закончить. Население по Шалкару — 550 человек, по Айыртау — 600 человек. Сейчас у нас обеспеченность централизованным водоснабжением в 29 селах — порядка 79,6%. С вводом двух объектов 2:01 процент поднимется до 84%.

В селе Лобаново Гауез Нурмухамбетов посетил строящуюся врачебную амбулаторию. ТОО «ПМК-5» к работам приступило в мае этого года.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Площадь застройки 432 метра. Амбулатория рассчитана на 30 посещений в смену. Стоимость проекта выходит 286 млн тенге. В принципе, работы уже подходят к завершению. К 20 декабря планируется сдача объекта.

В сентябре прошлого года в селе Лобаново начал работать Высший многопрофильный колледж «Зейнеп». Здание с/х колледжа простаивало три года. В 2022-м его передали в доверительное управление алматинскому университету.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Наш земляк, имея определенное учебное заведение в Алматы, он -патриот своей страны, соизволил помочь нашей родине, непосредственно своей земле. Приехал, восстановил колледж. Учитесь хорошо, набирайтесь знаний, вы должны быть востребованы. Это самое главное для молодежи, чтобы у вас была будущая профессия.

В течение прошлого лета учебный корпус капитально отремонтировали, позаботилась администрация колледжа и о местах в общежитии для приезжих ребят. Чтобы привести колледж в текущее состояние, инвестор вложил порядка 350 млн тенге. В 2024 году в колледже планируют выйти на проектную мощность и обучать 450 учащихся. Цель учебного заведения — стать лучшим в стране.

АСЫЛБЕК КОЖАХМЕТОВ, президент Almaty Management University:

— Уже сейчас у нас 205 студентов из 13 городов и областей РК. 28 рабочих мест мы создали за этот год, конечно, это будет увеличиваться. По образовательным программам, сейчас их — 3. Будет — 15. Здесь, пожалуйста, качественное образование есть, инфраструктура есть, общежитие есть, новое мышление мы будем создавать. Чтобы эти люди, обучившись у нас, вернувшись, в своих селах начали изменения.

В каждом населённом пункте есть свои проблемы, чтобы узнать о них, глава региона проводит объезд по районам.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Встречаясь с населением, конечно, нам интересно, чем люди живут, какие вопросы у людей сегодня есть. Очень много реализуется программных документов, государственных программ.

Они связаны с улучшением инфраструктуры в селах, повышением качества жизни людей. В Лобаново есть проблемы с дорогами.

-Сколько улиц в этом поселке? -13 улиц. Из них 10 с асфальтовым покрытием? -Нет, одна с асфальтовым покрытием, только областная дорога, остальные без асфальта. — Планы есть какие-то? — Мы в прошлом году делали ПСД, сейчас чуть изменились требования, нужна экспертиза. Будем делать смету, основные три улицы. — Проводите экспертизу, потом заявляйтесь.

В селе Айыртау глава региона посетил зерноток ТОО «Shalkar Grain».

-Как по качеству этого года? — Третий, четвертый, пятый класс. — А третьего класса сколько? — Третьего класса около 4 тысяч тонн намолотили. — Из какого объема? Вы же зерновые закончили? — Заканчиваем только.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области :

— По вашему району, практически, 99% с лишним мы намолотили хлеба. Урожайность 11,1 — 11,8 га с центнера идет по району. 00:19 Масличные сейчас обмолачиваете до 60%. Я думаю, по ним мы на урожайности 7 центнеров с га остановимся. По зяби работа идет, заготовка кормов, поэтому все эти работы нужно завершить и войти в зиму. В понедельник была госкомиссия, все вопросы, которые ставили товаропроизводители, решены на уровне государства.

Во время встречи «на ногах» у сельхозтоваропроизводителей была возможность задать все вопросы, которые их интересуют.

КАЙРАТ БОЛАТУЛЫ, директор ТОО «Саумалколь Агро», с.Каменный Брод, Айыртауский район:

— На следующий год начнутся проблемы с водопроводом, он у нас всю жизнь был бесхозный. Глобально это завтра станет проблемой. Помогите.

ЕРБОЛАТ БЕКШЕНОВ, аким Айыртауского района:

— Старый водопровод, с советских времен. Они его обслуживают, содержат его полостью. С прошлого года мы начали активно забирать их на баланс, чтобы делать ПСД.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Деньги в бюджете есть, надо обязательно заложить, эти вопросы решать.

В селе Саумалколь Гауез Нурмухамбетов посетил ТОО «Tezis».

АРТЕМ ТЕН, директор ТОО «Tezis», с.Саумалколь, Айыртауский район:

— Сейчас мы производим порядка 2 тонн за смену в сутки сыров. Думаем, выйдем где-то на 5 тонн готовой продукции в сутки. Более 40 наименований у нас продукции. Сейчас у нас работает в районе 26 человек, еще расширяемся, ищем, набираем.

В модернизацию предприятия вложили свыше полумиллиарда тенге. Сейчас цех с годовой мощностью 700 тонн готовой продукции специализируется на переработке молока и выпуске сыров мягких сортов. Их компания реализует по всей стране. Также глава региона посетил новую центральную котельную. Предполагается, что объект, который начали строить в 2020 году, заработает в 2024-м. Стоимость проекта составила около 446 млн тенге.

— Нам только осталось освещение наружное сделать столбы, а так все готово. — Все готово? — Да, испытания прошли.

Котельная сможет обеспечить теплом жителей более 20 домов, кроме того, к ней подключат социальные объекты. В Есильском районе аким области ознакомился с работой ТОО «Атамекен-Агро Корнеевка». Предприятие возводит молочно-товарную ферму.

— Вы когда начали реализовывать этот проект? — С осени прошлого года начали. — А оборудование чье? — «Westfalia» — немецкое оборудование. Все топовое, хорошее взяли.

В планах ТОО «Атамекен-Агро Корнеевка» построить около 6 таких ферм.

В Корнеевке у предприятия есть собственный завод по производству семян.

Дарья Пышмынцева