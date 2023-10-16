Аким СКО посетил Кызылжарский район

Рабочая поездка главы региона в Кызылжарский район началась с посещения села Новоникольского. Развитию этого населенного пункта способствует местный предприниматель Геннадий Зенченко. Он продолжает дело своего отца и не забывает об улучшении качества жизни сельчан. Аким области посетил молочно-товарную ферму. Сейчас там трудятся порядка 50 человек, заработная плата составляет около 300 тысяч тенге. Далее Гауез Нурмухамбетов встретился с местными аграриями. Пользуясь возможностью, они поинтересовались, почему задерживаются выплаты. Руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений прокомментировал ситуацию, отметил, что в текущем году на субсидирование в СКО выделили 63 миллиарда тенге, дополнительно одобрили еще 14 миллиардов.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— На сегодня мы 53 миллиарда уже выдали. Деньги есть. У нас сейчас новая система, все одобренные заявки ждут своей очереди. Июльские, августовские заявки сейчас рассматриваются, поэтому в ближайшее время и вы получите.

Посетил аким области и местную школу, которой присвоили имя Геннадия Зенченко. В учебном заведении обучаются 340 детей. В прошлом году на увеличение ее площади было выделено порядка 40 миллионов тенге. Глава региона также ознакомился с работой Дворца спорта «Энергия». Он способствует популяризации здорового образа жизни и помогает взращивать спортсменов.

— Многие девушки ходят. Они любят волейбол, баскетбол. — Молодцы! -Одно занятие в тренажерном зале 250 тенге. Чисто символически.

Посетил аким области и Дом культуры. Объект более чем с 40-летней историей существенно преобразился после реконструкции в 2019 году. В нем глава региона провел встречу с жителями. Они озвучили ему волнующие вопросы. Чтобы задать их, некоторые приехали из соседних населенных пунктов. Бахыт Баукенов из села Бесколь поинтересовался, когда в райцентре решится проблема плохого качества дорог. Аким района сообщил, что работа в этом направлении уже ведется.

ЖАНАТ САДВАКАСОВ, аким Кызылжарского района:

— Вся общая протяженность асфальтных дорог в районном центре составляет около 100 км. В 2020 году мы сделали 22 км дорог, в этом году при поддержке акимата области отремонтировали 2,4 км дорог, на что было выделено 150 млн тенге. Сейчас мы разрабатываем проект, который завершим до конца года. Двухлетний проект на сумму 700 миллионов тенге. Таким образом, мы охватим еще около 17 км. Завершим проект до конца года.

А жители села Соколовки жаловались на качество водоснабжения. Подача живительной влаги у них происходит только 3 часа в день. Причиной является аварийное состояние водопроводной сети в населенном пункте. Работы для улучшения ситуации запланированы, правда, есть нюанс, там было обнаружено захоронение сибирской язвы, что вносит свои коррективы в разрешение проблемы. Глава региона поручил тщательно изучить этот вопрос и приступить к работе. Затем Гауез Нурмухамебтов отправился в село Новокаменку, где ознакомился с работой птицефабрики «Жана кус». Там трудятся 76 человек. Их средняя заработная плата составляет 230 тысяч тенге. Директор ТОО поделился с главой региона своими планами на будущее.

РАДИЙ КУШЕРБАЕВ, директор ТОО «Жана кус», с. Новокаменка, Кызылжарский район:

— Мы два месяца назад приобрели Петропавловскую бройлерную птицефабрику. – Когда? – 2 месяца назад. – Она действующая? – Сейчас да. 2 месяца назад ее приобрели и сейчас ее реконструируем. – Птица есть? – 120 тысяч поголовья сидит. Мы посадили там 4 корпуса. – Вы птицу где берете? – В Челябинске. Теперь раз у нас появилась вторая площадка, в наших планах произошли небольшие изменения, мы хотим на базе Новокаменской птицефабрики сделать репродуктор 2 порядка.

В селе Подгорном аким области посетил кирпичный завод производственной мощностью до 40 миллионов изделий в год. Стройматериал закупают не только местные компании. Североказахстанский кирпич используется для строительства в Акмолинской и Костанайской областях. Производство нужно продолжать и зимой, подчеркнул Гауез Нурмухамбетов.

— Вы не будете останавливаться? — Нет, не будем. – Вы на чем работаете? На угле? – Да. – Сколько печей у вас? – Одна печь на сегодня действует, а это сушилка, а строительство второй печи еще идет.

В Бескольской средней школе №3 глава региона ознакомился с условиями, которые создали для учащихся. Гауезу Нурмухамбетову показали кабинеты новой модификации, оснащенные современным оборудованием, продемонстрировали работу собственного медиацентра. Директор отметила, что в учебном заведении большое внимание уделяется дополнительному образованию.

АЙНУР САРСЕНОВА, директор Бескольской средней школы №3, Кызылжарский район:

— Для развития творческих способностей открыты и работают кружки «Журналистика», «Шебер әжелер», «Хореография», дебатный клуб «Еркін ой». За 3 года наши достижения: международные конкурсы и олимпиады – 4 места, республиканские конкурсы и олимпиады – 72 места, областные конкурсы и олимпиады – 144 места, районные конкурсы и олимпиады – 4480 мест.

Всего в учебном заведении обучаются 425 ребят. Знания им дают порядка 70 педагогов.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/