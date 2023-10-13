Новости Казахстана

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание о реализации проекта «Қарызсыз Қоғам,» направленного на помощь гражданам в урегулировании задолженностей перед банками и МФО

  13 Октября 2023, 13:49

В рамках проекта будут созданы региональные проектные офисы, а также центральный офис в Астане. Они будут консультировать граждан по вопросам урегулирования просроченной задолженности перед банками и МФО, с дальнейшим оказанием помощи в планировании бизнеса и в трудоустройстве.

Для недопущения дальнейшей закредитованности населения, ограничения роста долговой нагрузки, снижения случаев мошенничества на финансовом рынке, совершенствования исполнительного производства и усиления защиты прав потребителей будут приняты системные меры путем дальнейшего совершенствования законодательства.