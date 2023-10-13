Миннауки РК совместно с компанией Google разработали специальный курс по основам искусственного интеллекта, который станет обязательным для всех студентов казахстанских вузов

«Для нас очень важно, чтобы каждый студент высшего учебного заведения, помимо цифровой грамотности, имел грамотность в сфере искусственного интеллекта. Поэтому с компанией Google у нас разработан специальный курс. В 14 университетах в этом году мы его пилотно запускаем», — сообщил глава Миннауки Саясат Нурбек.

По его словам, в список вошли семь частных и семь государственных вузов, в том числе КБТУ, СДУ, Сатпаев Университет и другие. В них, как отметил министр, хорошие стандарты подготовки профессорско-преподавательского состава. Со следующего года по итогам пилота курс станет обязательным для всех студентов вузов.