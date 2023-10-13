Мастер-класс по выпечке пирогов прошёл в женской колонии

Осуждённых женской колонии учат печь пироги. Мастер-класс для них организовали представители Палаты предпринимателей и департамента уголовно-исполнительной системы. Готовили сладкий пирог и два мясных. Работают сообща, помогают друг другу.

ИРИНА ХАСАНОВА, осуждённая учреждения №50:

— Очень интересное тесто, приготовление. Обычно мы делали дрожжевое, а с песочным не так часто сталкиваемся. Поэтому было очень интересно тесто, раскатывание. Мы делали это через пергаментную бумагу, такое я вижу в первый раз.

Мария Шмелькова собирается открыть кондитерский магазин, поэтому полученные знания для нее очень важны.

МАРИЯ ШМЕЛЬКОВА, осуждённая учреждения №50:

— Понравилось, что мастер-класс нам проводил специалист, который уже достиг определенных высот в этой области. Соответственно, эти знания от человека с профессиональными навыками. Сложностей не возникало, потому что это была командная работа, делали все вместе под руководством человека, который знает толк в этом деле.

Обучение ведёт предприниматель Динара Тамышева. В свое время она тоже начинала с нуля, прошла курсы и открыла для себя новые возможности. После мастер-класса девушкам вручили сертификаты, которые, может быть, станут билетом в новую жизнь.

АСЕЛЬ САМАРАТОВА, руководитель отдела Палаты предпринимателей СКО:

— Сертификат подтверждает то, что они получили знания в этой области. В дальнейшем, после выхода на свободу, они могут заниматься данным видом деятельности. Готовить торты, пироги для себя, своих близких, либо, возможно, даже открыть свое дело и на этом зарабатывать деньги.

В Палате предпринимателей готовы оказать помощь тем, кто обратится за консультацией. Вскоре в женской колонии собираются организовать курс по основам бизнеса.

Анна Богословская