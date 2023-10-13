Конкурс «Менің әжем керемет» прошел в средней школе №42

«Менің әжем керемет» — конкурс под таким названием прошел в средней школе №42. Участвовали ребята со 2-го по 4-й классы. Им предстояло пройти 5 этапов: подготовить визитную карточку, рассказать о традициях и обычаях, пословицы про семью, представить творческий номер и национальное блюдо.

Элеонора Сюткина на конкурс подготовила песню, готовилась вместе с бабушкой, говорит девочка.

ЭЛЕОНОРА СЮТКИНА, учащаяся средней школы №42:

— Я сегодня очень рада, что принимаю участие в этом конкурсе. Я сегодня вместе с бабушкой буду петь песню «Ана» Мы её готовили недолго, потому что часто исполняем её в гостях у родственников.

Бабушка Элеоноры Дарика Амрина пришла на конкурс не с пустыми руками. Она угостила ребят пышными баурсаками, бросала ребятам шашу.

ДАРИКА АМРИНА, жительница г. Петропавловска:

— Мы с внучкой готовились дня два. Вообще я часто стараюсь ходить на такие мероприятия со своей внучкой, чтобы передавать все свои знания ей. Также совместно мы приготовили одно из наших национальных блюд — баурсаки. Почему именно они, потому что я их готовлю по своему фирменному рецепту, Элеоноре они нравятся.

Конкурс организовали активисты молодёжного ресурсного центра. Важно, чтобы подрастающее поколение знало и чтило национальные традиции и обычаи.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодёжного ресурсного центра г.Петропавловска:

— Эта акция у нас приурочена ко Дню пожилых. У нас проходит месячник пожилых. И приурочен ко Дню Республики Казахстан. И эта акция у нас именно до 25 октября. На сегодня мы проводим три акции в трёх школах.

Победителям и призёрам конкурса вручили памятные подарки.

Камилла Карим



