Из-за участившихся пожаров ЧС-ники провели рейд в Есильском районе

Наиболее частые причины пожаров — короткое замыкание и нарушения при установке и использовании печного отопления. Задача спасателей — проинформировать население о правилах пожарной безопасности, тем более что в Есильском районе в последнее время количество трагичных случаев возросло.

Жулдыз Есенгазин, начальник отдела по ЧС Есильского района:

— С начала года на территории Есильского района зарегистрирован 21 пожар. В огне погибли пять человек, травмирован один человек. Наряду с этим в районе зафиксирован один факт отравления угарным газом, в котором травмированы три человека, в том числе один ребенок.

Помогают не только словом, но и делом. В семье Малышевых четверо детей, спасатели установили в их доме датчик дыма. Теперь в случае возгорания он оповестит жильцов об опасности.

Ольга Малышева, жительница Есильского района:

— Выражаю благодарность пожарным и работникам акимата за автономный дымовой датчик.

Зашли спасатели в гости и к ветерану труда Нине Пашковой. Нина Александровна в силу возраста не может самостоятельно прочистить печную трубу от сажи. Спасатели оперативно устранили проблему.

Нина Пашкова, ветеран труда:

— Стартовал отопительный сезон. По словам спасателей, больше всего пожаров происходит именно в это время, поэтому в ДЧС настоятельно просят граждан проверить систему отопления.

Анна Богословская

