Глава региона посетил районы Шал акына и им. Габита Мусрепова

В TOO «ZHA-GROUP LTD» занимаются выращиванием зерновых, зернобобовых и кормовых культур. Также специализируются и в животноводстве. В настоящее время имеется 121 голова крупного рогатого скота. Хотят увеличить поголовье до 600. Сегодня продолжается строительство молочно-товарной фермы.

НУРГЕЛЬДЫ ЕСИЛЬБАЕВ, руководитель TOO «ZHA-GROUP LTD», район Шал акына:

— В 2021 году получили кредит на сумму 400 млн тенге от СПК «Солтүстік». Всего на строительство потрачено более 3 млрд тенге, в том числе собственных средств. В планах – завести коров и выйти на полную мощность.

В Сергеевке идёт строительство крытого хоккейного корта. Работы стартовали в сентябре этого года. Стоимость проекта – 133 млн тенге. Завершить планируют уже в ноябре. Также аким области посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Кулеке батыр». Здесь имеется тренажёрный и спортивный залы, полный комплект оборудования для тренировок по қазақ күресі, футболу и волейболу. Кроме того, Гауез Нурмухамбетов провёл встречу с жителями. Они рассказали, что Сергеевка нуждается в ремонте дорожного покрытия.

РАХАТ СМАГУЛОВ, аким района Шал акына:

— ПСД разработали на реконструкцию дорог. Наш город районного значения, поэтому он не попадает на программу «Ауыл – ел бесігі». Мы направили бюджетную заявку в министерство национальной экономики.

Аким области посетил Сергеевское водохранилище. Объект служит для регулирования стока воды на реке Есиль, используется в энергетике, водоснабжении и орошении сельскохозяйственных полей. С технической точки зрения водохранилище полностью работоспособно. Однако, беспокойство вызывает состояние автодорожного моста.

— Данный мост признан аварийным. Когда его строили в советское время, рассчитывали на 60-тонную грузоподъёмность. Имеются объездные пути, даже знак поставили «не более 32 тонн». Тем не менее, всё равно сыпется.

Аким области поручил уполномоченным ведомствам взять вопрос на контроль. ТОО «Гермес Агро» — крупнейшее местное предприятие. Занимается как растениеводством, так и животноводством. Посевная площадь – более 6 тысяч га. Сеют зерновые, масличные и кормовые культуры. Также имеется собственный зерноочистительно-сушильный комплекс. Глава региона ознакомился с работой предприятия и встретился с местными аграриями.

В районе им. Г. Мусрепова Гауез Нурмухамбетов проинспектировал ход строительства молочно-товарной фермы ТОО «УК Әділ». Работы стартовали в прошлом году. Сумма проекта – 1,3 млрд тенге. На сегодня имеется 309 голов крупного рогатого скота. Также аким области осмотрел местный Дом культуры. Здесь прошла «капиталка»: отремонтированы кровля, зрительный зал со сценой, библиотека, полностью заменена система тепло- и водоснабжения. Сумма работ – 82,3 млн тенге.

НАТАЛЬЯ СЫНДЯКИНА, директор Дома культуры, с. Червонное, район им. Г. Мусрепова:

— Жители были приятно удивлены. Надо сказать, что и работники сферы культуры всего района были удивлены. Здание очень современное, уютное.

Глава региона посетил ТОО «Западное СК». Ячмень, овес, гречиха, картофель. Здесь активно занимаются выращиваем зерновых культур. Уборочная площадь – 12,4 тыс га. Акиму области доложено о ходе строительства зерноочистительного оборудования и зерносклада. Работы стартовали в этом году. Общая стоимость проекта – 140 млн тенге. Помимо этого предприятие закупило сельскохозяйственную технику на сумму 420 млн тенге. Продолжается строительство системы водоснабжения в с. Ставрополке. В настоящее время водой обеспечено 80 жилых и социальных объектов, уложены 5,5 км водовода, 14,7 км разводящих сетей. Стоимость проекта – 724 млн тенге. Также Гауез Нурмухамбетов ознакомился с работой местного фитнес-центра и посетил медицинский пункт. В Доме культуры аким области встретился с жителями. Они жалуются на плохое состояние дорог.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким района им. Г. Мусрепова:

— На днях был определен подрядчик. Им стало предприятие, которое работает в нашем районе. Оставили заявку на выделение бюджета. Ждем положительного заключения.

Эти и другие вопросы уполномоченные ведомства возьмут на контроль.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/