Заседание областного общественного совета прошло в Петропавловске

Заседание областного общественного совета началось с уточнения бюджета региона на 2023-й год. С докладом выступила руководитель управления финансов Наталья Дышкант.

НАТАЛЬЯ ДЫШКАНТ, руководитель управления финансов СКО:

— Предлагается увеличить доходную часть областного бюджета на 791,5 млн тенге. За счет роста налогооблагаемой базы, а именно ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты.

Члена областного общественного совета Павла Афанасьева смутило такое предложение. Он поинтерсовался, почему подобные уточнения бюджета делаются в октябре и возможно ли было предусмотреть выделение этих средств при планировании бюджета этого года.

НАТАЛЬЯ ДЫШКАНТ, руководитель управления финансов СКО:

— Предпочитаем уже по факту уточниться. Если вдруг какие-то кризисные ситуации, ковид, когда был, пошел спад поступления налогов.

После нескольких вопросов уточнения приняли. Доступность социальных объектов области для людей с ограниченными возможностями — ещё один вопрос повестки дня.

ТАТЬЯНА БЕРЕСКАЯ, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— У нас во всех районах и в Петропавловске созданы мониторинговые группы, в состав которых входят представители госорганов, неправительственных организаций, советники по делам лиц с инвалидностью, ОО. В текущем году у нас 243 посещения на данные объекты, из них выданы 217 рекомендаций по исправлению замечаний. Основными замечаниями является отсутствие пандусов, недостаточное количество тактильных указателей, есть замечания по туалетам, по размещению визуальной рекламы, обязательно должно быть размещение парковочных мест для лиц с инвалидностью.

По плану областного управления координации занятости и социальных программ в этом году для людей с ограниченными возможностями должны быть адаптированы 155 объектов. К началу октября 83 из них привели в надлежащий вид.

Дарья Пышмынцева