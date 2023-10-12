В СКО за 9 месяцев зарегистрировано 268 дорожно-транспортных происшествий

Сотрудники управления местной полицейской службы департамента полиции продолжают широкую профилактическую работу по недопущению дорожно-транспортных происшествий. Кроме водителей автотранспорта в зоне особого внимания инспекторов — любители самокатов, скутеров, велосипедисты и пешеходы.

— Месяц, как уже, в силу вступили ПДД новые, именно — по электросамокатам. — Серьезно? На электросамокаты? — Да, да, да!

Необходимость использования шлемов, запрет на проезд «зебры», наличие водительского удостоверения при движении по проезжей части в общем потоке транспорта: всё это полицейские разъясняют райдерам и водителям скутеров.

АЗАМАТ ЖАМУКОВ, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— С начала года при надзоре за дорожным движением выявлено свыше 54 тысяч нарушений ПДД, в том числе 23 тысячи грубых нарушений непосредственно влияющих на аварийность в целом. Продолжаются рейдовые мероприятия по выявлению нарушений со стороны водителей электросамокатов, скутеров и мопедов. С 30 августа текущего года к административной ответственности привлечено 154 водителя электросамокатов и 40 водителей мопедов. Уважаемые участники дорожного движения! Призываем вас соблюдать скоростной режим, при приблежении к пешеходным переходам снижать скорость, соблюдать дистанцию, а также не выезжать на полосу встречного движения.

За 9 месяцев на дорогах области зарегистрировано 268 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 34 человека погибли и 386 ранены.

Камилла Карим