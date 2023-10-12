В Центре психического здоровья рассказали, как распознать и предотвратить суицид

В ЦПЗ занимаются профилактикой суицидов, наркомании, помогают детям с ментальными нарушениями. В рамках Дня психического здоровья специалисты центра организовали семинар. На нем коллегам из других областей медицины рассказали, как распознавать признаки того, что человек намеревается уйти из жизни.

ИРИНА ЯКИМОВА, психолог областного центра психического здоровья:

— В основе семинара идея такая, чтобы взаимодействовать с первичными центрами, поликлиниками города и области именно в плане профилактики суицида, предупреждения, оказания медико-психологической помощи.

Слушатели — врачи общей практики, терапевты, невропатологи и психологи. Им рассказали о причинах, по которым человек может принять решение закончить свою жизнь.

РАВИЛЬ ГАРИФЗЯНОВ, психиатр-нарколог областного центра психического здоровья:

— Потенцирующие или усиливающие факторы: стрессовые жизненные события. Все мы сталкиваемся со стрессами, без этого никак. Наличие средств совершения суицида. Наибольшая вероятность у человека совершить суицид, если у него на полке рядом с кроватью лежат таблетки. Далее — безнадежность, когда у человека нет других вариантов решения проблемы.

Важно не только замечать признаки того, что человек готовится к суициду, но и внимательно его слушать. Тогда трагедию можно будет предотвратить гораздо раньше. По словам психолога Ирины Якимовой, самая частая жалоба — «меня не слышат». Чтобы показать свое не безразличие и узнать состояние человека, ему нужно задать правильные вопросы.

ИРИНА ЯКИМОВА, психолог областного центра психического здоровья:

— И вроде как расспрашиваем о каких-то очевидных вещах, но ответы подростка дают очень хорошую информацию для дальнейшего анализа и обсуждения при построении команды для медико-психологического сопровождения.

Нельзя забывать и о конфиденциальности при таких беседах, человек должен ощущать себя в безопасности. Анатолий Мухаметшин помогает людям с зависимостями восстановиться после лечения. По его словам, у этой категории пациентов нередко бывают суицидальные мысли.

АНАТОЛИЙ МУХАМЕТШИН, консультант по зависимостям:

— Например, человек теряет смысл жизни, не видит доверия, не видит взаимоотношения с родными, в этот момент и появляется потеря смысла жизни и появляются мысли о суициде. Зависимые люди — это люди, у которых проблема вот здесь. То есть алкоголь — это не причина, а следствие. Также и наркотики.

За девять месяцев этого года свели счеты с жизнью двое несовершеннолетних, еще десять предприняли такую попытку. Специалисты центра напоминают, общение пациента и врача конфиденциально. На учет в случае обращения с суицидальными наклонностями не ставят, даже если человек находился на стационарном лечении, поэтому факт обращения не повлияет на дальнейшую жизнь.

Анна Богословская

