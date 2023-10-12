Полицейские провели экологическую акцию

Замусоренные берега Есиля, окраины населённых пунктов — в зоне повышенного внимания полицейских. С 9 по 16 октября в области проводится республиканская акция, направленная на повышение правосознания людей, проверку работы подрядных организаций, профилактику нарушений законности в сфере управления коммунальными, строительными и другими отходами.

Еркем Галиуллина, инспектор группы природоохранной полиции УМПС ДП СКО:

— В рамках акции, проводимой с 9 по 16 октября, ведется работа по профилактике и выявлению фактов нарушения правил управления отходами, в том числе выявлению мест стихийных свалок и источников их происхождения.

Природоохранные полицейские и сотрудники службы участковых инспекторов полиции в составе мобильных групп проводят рейды по выявлению несанкционированных свалок.

— Если мы кого-нибудь заметим здесь, или вот вы заметите, можете позвонить на «102». — Давно пора, там уже невозможно. — Сами не кидаете? — Нет, мы всё в печке сжигаем.

Берег реки Есиль — одна из проблемных зон Петропавловска. Жители окрестных домов, отдыхающие — не видят проблемы в том, чтобы выбросить мусор с высокого берега или в ближайшую рытвину. При выявлении правонарушений полицейские составляют протоколы за нарушение правил благоустройства.

Еркем Галиуллина, инспектор группы природоохранной полиции УМПС ДП СКО:

— Предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа на физ.лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства — в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства — в размере 100 МРП.

Выявленные стихийные свалки регистрируются в книге учёта информации для дальнейшей передачи в департамент экологии для принятия мер. Также ведётся работа с подрядными организациями, которые обеспечивают вывоз мусора и слив жидких отходов, на предмет соблюдения установленных правил.

Камилла Карим