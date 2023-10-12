Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, на котором рассмотрены системные проблемы обеспечения продовольственной безопасности. В ходе встречи были обсуждены меры для обеспечения доступности и качества продовольствия, а также прозрачности ценообразования. А также такие темы, как защита земель от деградации, модернизация сельского хозяйства и поддержка сельскохозяйственной отрасли.

Главой государства было поручено укрепить усилия по поддержке аграриев и предприятий в условиях изменяющейся экономической среды.