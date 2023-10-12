Лжетеррорист воспользовался кнопкой «SOS» в Петропавловске

9 октября в 13:40 на пульт «102» посредством тревожной кнопки «SOS» поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что он намерен «взорвать город». Сотрудники батальона патрульной полиции оперативно задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний житель г. Усть-Каменогорска. Медосвидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок он объяснил вспышкой эмоций из-за неурядиц в личной жизни. Ведётся следствие. Полицейские напоминают: акты ложного терроризма несут значительный ущерб в виде нарушения нормального функционирования организаций, масштабного привлечения сил и средств правоохранительных органов. Законом за них предусмотрена строгая ответственность. Санкция ст. 273 УК РК подразумевает штраф в размере до 5 тысяч месячных расчетных показателей, исправительные работы в том же размере, ограничение свободы на срок до 5 лет или же лишение свободы на тот же срок.

Камилла Карим