Дом мамы посетили волонтёры

Дом мамы в Рабочем поселке с подарками посетили студенты городских колледжей. На данный момент крышу над головой там нашли 5 молодых женщин с детьми. Все они столкнулись с непростой жизненной ситуацией.

— Мне 25 лет, дочке 4 месяца. Я сюда пришла в июле. Узнала я в июле и в тот же момент сюда пришла.

— Мы здесь с девчонками по очереди готовим, по очереди убираем. Между нами никаких конфликтов нет, потому что мы с пониманием друг к другу относимся. Ситуации у нас, конечно, у всех разные, но мы хорошо друг к другу относимся.

Студентам провели экскурсию по дому, познакомили с молодыми матерями и их детьми. В подарок малышам и их мамам ребята привезли одежду, игрушки и домашние принадлежности.

АЙСЛУ БЕКИМОВА, заместитель руководителя волонтёрского движения «Помощь рядом»:

— Мы периодически приезжаем, помогаем Дому матери, потому что они к нам обратились однажды, и теперь мы периодически помогаем. Привозим вещи, обувь, иногда бывает там памперсы, иногда привозим коляски, кроватки, ну, в чем есть потребность.

Такие дома существуют по всей стране. Находиться здесь можно до 6 месяцев. Если же за полгода девушки не смогут трудоустроиться или же найти жилье, решить другие проблемы, то могут остаться здесь ещё на какое -то время.

Валерия Сиваш