Завод “Казтехмаш” запустил сборку комбайнов по лицензии финского производителя “Sampo Rosenlew»

СКО — аграрно-индустриальный регион страны. Здесь ежегодно убирают четверть всех зерновых культур и больше всех сеют масличные. Лидирует он и по привлечению инвестиций в сферу сельского хозяйства. Потому обеспечить аграриев доступной, современной и высокопроизводительной техникой — одна из главных задач. Так, в июне этого года машиностроительный завод «Казтехмаш» занялся сборкой комбайнов “Sampo”. Пока планируют производить около 100 единиц техники в год.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Буквально на днях мы посетили линию сборки и увидели всю проделанную работу. По отзывам наших сельхозтоваропроизводителей техника «Sampo» оценивается на высшем уровне и не нуждается в рекламе. При этом хотелось бы отметить, в основном, для наших специалистов подобная техника является инновационной. — В ходе работы потребуется организация ежегодных курсов, повышение квалификации на базе сервисного центра. Было бы удобно организовать их зимой.

К слову, для успешной реализации проекта созданы все условия со стороны государства. Предприятие стало участником специальной экономической зоны “Qyzyljar”, что позволяет применить все доступные преференции и льготы. А еще это снизит стоимость техники на 27% для аграриев. Надежду на плодотворное сотрудничество выразил генеральный директор “Sampo Rosenlew”.

ДЕВЕН КАТАРИЯ , ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР “SAMPO ROSENLEW LTD”, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНЦЕРНА “MAHINDRA GROUP”:

— Спасибо Вам и Вашей команде за такой теплый прием. “Казтехмаш” — наш очень хороший партнер. Мы верим в Казахстан! Также мы поддерживаем программу локализации. Будем всячески помогать, обучать специалистов сборке и техническому обслуживанию. И как можно дольше обеспечивать всеми необходимыми запчастями.

Также на встрече обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, планы по локализации производства и обучения работников.

Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»