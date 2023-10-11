В Астане начался форум соотечественников «Отандастар», для участия в котором из 40 стран прибыли более 200 этнических казахов

Открывая мероприятие, советник Президента РК Малик Отарбаев зачитал приветственное письмо от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Поздравляю Вас с открытием форума «Отандастар». Это встреча, имеющая особое значение для нашего народа. Наш народ всегда собирался вместе, чтобы совместно решать государственные вопросы. В этой связи важно укреплять всесторонние связи с казахами за рубежом, популяризировать национальные ценности и обсуждать другие актуальные вопросы. Где бы ни жили казахи, их единственная Родина — Казахстан. Поэтому нам всегда важно поддерживать наших соотечественников, живущих за границей.

Созданы полноценные условия для их переселения на историческую родину. Упрощен порядок получения казахстанского гражданства и статуса кандаса. Для казахских предпринимателей за рубежом введена карта «Ата жолы». Будет продолжена такая работа, направленная на развитие отношений с кандасами», — зачитал Малик Отарбаев.