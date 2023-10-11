Тему игровой зависимости обсудили в Kozybaev University

Что такое лудомания и как с ней бороться? Ответы на эти и другие вопросы искали на встрече в психологической службе Kozybaev University. В качестве спикера пригласили руководителя одного из городских психологических центров.

ДМИТРИЙ АГАПОВ, директор психологического центра:

— Тема нашей встречи для студентов — лудомания. Как мы уже понимаем, это такая озвученная тема, остросоциальная, и довольно много людей обращаются именно с темой игровой зависимости. Что важно понимать в этой теме, что я пытаюсь донести до студентов, что это не просто человек играет, это расстройство поведения, и здесь работа глубокая, сложная и не так много людей, которые попали в эту серьезную зависимость, ну кто действительно окончательно от нее избавляется.

Такие беседы в университете проводятся регулярно. Помимо зависимости от виртуальных игр обсудили также и азартные. В зале — студенты с 1 по 4 курс.

ТОМИРИС ШАКРАТОВА, студентка Kozybaev University:

— Конференция на самом деле достаточно важна в наше время, потому что много подростков играют в видеоигры. Из-за этого некоторые начинают большую часть своих денег тратить на игры, брать кредиты. Можно сказать, что некоторые люди все равно очень зависимы от игр, как от алкоголя и от наркотиков, потому что они не могут представить свою жизнь без игр. Если честно, то да, я играю с детства в игры, но у меня никогда не было из-за них зависимости. Я могу спокойно перестать играть в игры на две недели, на месяц и вспомнить о них, когда у меня есть свободное время.

Лудомания на самом деле является серьезным заболеванием. И одна из главных задач здесь — профилактика. Студентам в доступной форме рассказали, что делать и куда обращаться, если они или их близкие столкнулнись с такой проблемой.

Валерия Сиваш

