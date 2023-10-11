Спикер Сената Маулен Ашимбаев озвучил специальное поздравление Главы государства, адресованное участникам 21 заседания Секретариата Съезда мировых и традиционных религий

«От всего сердца поздравляю всех с открытием 21 заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Данная инициатива стала важной площадкой межцивилизационного диалога за короткий срок, доказав свою актуальность. Форум всегда содействовал укреплению дружбы и согласия между религиями, решению острых проблем всего человечества и пропаганде толерантности. В рамках встреч духовные лидеры со всего мира обсуждали актуальные вопросы, которые беспокоили мировое сообщество, делясь мыслями о сохранении мира, о пропаганде взаимного уважения.

Сегодня обостряется геополитическая ситуация, усиливаются различные угрозы. В это непростое время повышается важность принципов гуманности, милосердия, братства и ответственности. Также формирование новой системы международной безопасности становится важным вопросом. Для этого необходимо мировое движение, которое призывает к миру. При этом, религии играют важную роль. Духовные лидеры вносят большой вклад в решение этих проблем. Для этого и организуется заседание съезда Секретариата. Казахстан всегда поддерживает межрелигиозное и межконфессиональное сотрудничество. Всем участникам 21 заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий желаю плодотворной работы», — говорится в поздравлении.