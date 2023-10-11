338 фактов неповиновения представителям власти зарегистрировано в СКО с начала года. Речь идет о серьезном правонарушении, за которое следует ответственность по статье 667 Кодекса РК об административных правонарушениях. К примеру, 44-летний житель одного из районов области находился в Петропавловске в гостях у сына, мужчина выпил, устроил скандал. Домочадцы вызвали полицейских, но дебошир отказался проследовать за ними. Помимо ответственности за семейно-бытовое правонарушение ему предстоит заплатить штраф в размере 15 месячных расчётных показателей либо отбыть 15 суток административного ареста.



Дарья Пышмынцева