XXIX республиканский фестиваль драматических театров РК стартовал в Петропавловске

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Республиканский фестиваль драматических театров Казахстана стартовал в Петропавловске. Североказахстанцы абсолютно бесплатно смогут посмотреть 10 спектаклей. Специально для местных зрителей в областной центр приехали актеры из Туркестана, Алматы, Астаны, Актау, Талдыкоргана, Жезказгана, Караганды и Павлодара.

В прошлом году республиканский фестиваль драматических театров проходил в Астане. В нашей области его последний раз проводили 21 год назад.

КУМИС СЕИТОВА, председатель Комитета культуры министерства культуры и спорта РК:

— Свое начало фестиваль берет с 1992 года, ежегодно проходит в разных регионах страны. Посвящается деятелям культуры, которые внесли большой вклад в развитии, как театрального искусства, так и культуры в целом.

Церемония открытия республиканского фестиваля драматических театров страны получилась очень яркой. По красной дорожке прошлись почетные гости. Среди них — известный актер театра и кино, режиссер, сценарист Асанали Ашимов.

АСАНАЛИ АШИМОВ, актер театра и кино, режиссер, сценарист:

— Это подарок, подаренный людям. На фестивале они смогут встретиться, познакомиться, обменяться мнениями, пообщаться. Подобные события остаются в истории. Неудивительно, что фестиваль проходит именно здесь. Многие великие казахстанцы являются выходцами из северного региона. Приятно видеть, что местные жители любят творчество, интересуются им.

А вот и те, кто будут радовать североказахстанцев своим творчеством. В Петропавловск приехали актеры Мангистауского областного музыкально-драматургического театра имени Нурмухана Жантурина, труппа театра «Шам», Государственного театра кукол Алматы, Казахского Государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова, «Театра А.И.» из Астаны. Кроме того, в фестивале участвуют актеры казахских театров им. Бикен Римовой из Талдыкоргана, им. Серке Кожамкулова из Жезказгана, им.Сакена Сейфулина из Караганды, им. Жусипбека Аймауытова из Павлодара. Гостей масштабного творческого мероприятия поприветствовал и поздравил аким области Гауез Нурмухамбетов. Фестиваль этого года посвящен 125-летию со дня рождения Темирбека Жургенова.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Темирбек Жургенов внес весомый вклад в развитие культуры и образования страны. За время его активной трудовой деятельности сфера культуры пережила большой творческий подъем и рост. Открывались музыкальные школы, народные театры, многое другое. По словам Курманбека Жандарбекулы, Жургенов много пота пролил для того, чтобы казахское искусство расправило крылья. Мы его знаем как отца казахского театра.

Фестиваль открыл Туркестанский музыкально-драматический театр. К сожалению, зрительный зал не смог вместить всех тех, кто хотел посмотреть премьерный спектакль «Магжан» по пьесе молодого драматурга Алмаса Нусупа.

Спектакль «Мағжан» условно можно разделить на две части. Первая часть постановки события разворачивается в Оренбурге. Именно там в качестве делегата от Акмолинской области в 1917 году Магжан Жумабаев участвовал в создании партии «Алаш» и правительства «Алаш-Орда» на Общеказахских съездах. Магжан был творцом с активной гражданской позицией, не умел и не хотел прятать правду между строк. Из-за этого поэт, а еще по совместительству преподаватель быстро попал в поле зрения представителей Советской власти.

Магжан Жумабаев вместе со своими сторонниками не мог закрывать глаза на голод в казахской степи. В 1919-1922 годы из-за неурожая и конфискации скота люди вынуждены были питаться смешанным торфом с мукой, птицами, мышами, кошками и собаками. Нередкими были факты каннибализма. Жители степи, которые по разным причинам не смогли покинуть свой дом, умирали от голода, некоторые сходили с ума от того, что постоянно видели вокруг себя смерть.

К сильному и очень красивому спектаклю приложили руку творцы из Италии. Именно они стали режиссерами постановки, придумали, какой с точки зрения визуального оформления будет каждая сцена. Тем не менее, нельзя приуменьшить роль актеров, которые выложились на 100%, чтобы зрители поняли спектакль, прониклись им.

— Постановка прошла на высоком уровне. Я не смогла сдержать слез.

— Актерам удалось хорошо показать очень непростой исторический период. Они проделали на сцене очень хорошую работу.

ЕРКЕБУЛАН ДАЙЫРОВ, заслуженный деятель РК:

— Думаю, каждый понял то, что мы хотели донести. У Магжана болела душа за то, что происходило в стране. Этим спектаклем мы хотели показать великую депрессию большой и сильной личности, которую в Казахстане знает каждый.

Дарья Пышмынцева