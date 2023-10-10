Под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова первое заседание правительства по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов

Комиссия, сформированная по поручению Президента, начала свою деятельность в соответствии с законом о возврате незаконно приобретенных активов. В состав Комиссии вошли представители Правительства, правоохранительных органов, парламентарии и общественные деятели. Одной из основных задач Комиссии является разработка механизмов и способов возврата незаконно выведенных капиталов в страну, причем все решения будут приниматься с учетом интересов государства и общества.

На заседании Комиссии обсуждалась подготовка к добровольному и принудительному возврату активов, а также планировались меры для дальнейших действий. Премьер-Министр поручил проводить работу оперативно, с акцентом на межведомственное сотрудничество.