Депутаты Сената РК провели встречу с представителями НПП «Атамекен» и бизнес-ассоциаций для обсуждения развития малого и среднего предпринимательства

Сенатор Ляззат Рысбекова подчеркнула важность этой темы и сообщила о планируемом Правительственном часе по этому вопросу. Представители бизнеса высказали ряд предложений, включая внедрение механизма освобождения от уплаты НДС для производителей, импортирующих металлопродукцию, а также создание специального налогового режима для субъектов обрабатывающей промышленности.

На встрече также обсуждались системные проблемы и барьеры, мешающие развитию малого и среднего бизнеса в Казахстане, а также предлагались конкретные меры по их решению, такие как улучшение налогообложения, расширение доступности финансирования для предпринимателей и эффективное использование государственной поддержки. Депутаты подчеркнули, что предложения будут внесены в рекомендации Правительству и другим государственным органам.