Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова

Главе государства было доложено об итогах деятельности фонда за 8 месяцев текущего года. Нурлан Жакупов представил информацию о производственных и финансовых показателях, а также ожидаемых результатах деятельности группы компаний АО «Самрук-Казына». Он также проинформировал Главу государства о ходе реализации приоритетных проектов группы фонда, в рамках которого планируется завершение шести крупных проектов.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации инвестиционных проектов, а также приватизации непрофильных активов и проведению народного IPO компаний фонда «Самрук-Казына».