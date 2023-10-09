Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов объяснил снижение базовой ставки до 16 процентов годовых, указав, что главным фактором для этого решения стало замедление годовой инфляции. Сулейменов подчеркнул, что ставка служит инструментом для борьбы с инфляцией и уточнил, что после резкого роста инфляции в прошлом году из-за пандемии, Национальный банк повысил ставку.

Однако, с уменьшением инфляции с 21,2 процента в прошлом году до 11,8 процента в сентябре этого года, банк считает снижение ставки на 0,5 процента разумным. Он также отметил, что высокая ставка по тенговым депозитам остается привлекательной для инвесторов и не оказывает сильного влияния на валютный рынок.

Однако, Сулейменов подчеркнул, что считать тренд на снижение инфляции стабильным еще рано, и смягчение денежно-кредитной политики будет рассматриваться только при дальнейшем замедлении инфляции до уровня менее 10 процентов. Он также предупредил о потенциальных рисках роста цен на продовольствие, связанных с ожидаемым снижением урожая пшеницы.