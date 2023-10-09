Министр здравоохранения Ажар Гиният выразила обеспокоенность относительно финансовой устойчивости ОСМС

“В настоящее время финансовая система не способна справиться с растущими затратами по актуарным расчетам, поэтому Фонд предполагает, что она не сможет полностью выполнить свои обязательства в будущем”, — сказала Ажар Гиният.

Министр предложила ряд мер, включая обязательное подачу налоговой декларации с 2025 года для всех граждан, внедрение страхования бюджетных средств для сельских жителей с низкими доходами, поэтапное увеличение ставок взносов и отмену верхнего предела для расчета взносов работодателей. Также рассматривается ограничение медицинских и государственных услуг для незастрахованных лиц. Эти меры при соблюдении условий должны обеспечить финансовую устойчивость Фонда ОСМС.