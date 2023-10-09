Ход реализации Большого проекта по поддержке агропромышленного комплекса обсудили в Правительстве

Ход реализации Большого проекта по поддержке агропромышленного комплекса обсудили на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина. Проект направлен на распространение опыта Северо-Казахстанской области в строительстве молочно-товарных ферм по всей стране. Правила кредитования в сфере АПК были утверждены 31 августа 2023 года, предоставляя предпринимателям возможность получить кредиты под льготной ставкой 2,5% на срок до 10 лет, с максимальной суммой займа до 5 млрд тенге.

Из 11 областей, участвующих в проекте, 8 уже определили своих поверенных агентов. Три других области проводят конкурсные процедуры для выбора своих агентов. Госорганы и НПП «Атамекен» ведут анализ потенциальных проектов и работают над созданием межотраслевой интеграции для более эффективного контроля расходования бюджетных средств. Некоторые проекты были исключены из списка потенциальных участников, и акиматам поручено представить качественный перечень проектов, которые готовы к реализации с 2024 года и соответствуют требованиям программы.

На первом этапе в 2023 году в рамках Большого проекта было выделено 100 млрд тенге на строительство 65 молочно-товарных ферм, что увеличит производство молока в стране на 322 тысячи тонн. Второй этап проекта, запланированный на 2024 год, также предусматривает выделение 100 млрд тенге на реализацию.