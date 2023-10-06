В СКО на профилактическом учёте состоят более 3 тысяч человек

Число преступлений, совершённых в состоянии опьянения, снижены более чем на 2 % — с 420 до 411-ти. Всё это, по мнению полиции, благодаря эффективным мерам по профилактике правонарушений. Сейчас в регионе на учёте состоят 3325 лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. 526 из них, это почти 16%, на учёт поставили в этом году.

АЛЕКСАНДР РОЗБАХ, заместитель начальника УМПС ДП СКО:

— В состоянии опьянения совершаются правонарушения, посягающие на имущество — 188 преступлений. Это основная масса. Также преступления, совершённые против жизни и здоровья граждан. За реализацию алкогольной продукции к административной ответственности привлечено 9060 лиц. Из них за нарушение по статье 200 КРКоАП привлечено 67 лиц. За появление в состоянии опьянения либо распитие алкогольных напитков в общественных местах к административной ответственности привлечено 8767 граждан.



Камилла Карим