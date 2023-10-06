В Петропавловске наградили 1000 учителей

Идея поздравить учителей появилась в рамках акции «Политика Добрых Дел». Профессия учителя считается одной из самых благородных, уважаемых и почетных. Именно на педагогах лежит особая миссия — формировать будущее Казахстана.

Саида Таукелева, руководитель ОО «Я АЛМАТИНЕЦ»:

— В Петропавловске это наша 5 акция. Мы решили отметить День учителя с торговой маркой «Магнум». Будут вручены благодарственные письма и сертификаты на 15 тысяч тенге. Это инициатива была подана жителями Петропавловска.

Директора 36 школ получили сертификаты на представителей своей учебной организации. Без подарка никто не останется. День учителя — важный праздник.

Кристина Адилова, учитель средней школы №21:

— Стаж у меня 13 лет, работаю учителем русского языка и литературы. В профессии не разочаровалась, очень нравится работать с детьми. Всегда молодая душа. Настроение на высшем уровне, слышим слова благодарности от общественности.

Продолжилось празднование Дня учителя выступлениями творческих коллективов.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

