В детском саду Петропавловска у сотрудницы обнаружили открытую форму туберкулёза

В детском саду «Балдәурен» Петропавловска у сотрудницы обнаружили открытую форму туберкулёза. Вот только родителям об этом администрация дошкольного заведения сообщила не сразу, негодует Асель Абуталипова. Женщина переживает за здоровье своего ребенка.

АСЕЛЬ АБУТАЛИПОВА, жительница г.Петропавловска:

— 5 октября к нам по WhatsApp в группу поступило сообщение. Оно было переслано, а не написано нашим воспитателем. Сообщение было о том, что проведена дезинфекция в нашем садике, просьба забрать детей пораньше, по возможности. Основная часть детей находилась здесь практически до вечера. Почему была проведена дизенфекция, нам об этом не сказали. Во время тихого часа это производилось, дети спали. Детей мы сегодня приводим, не зная, что выявлен факт туберкулеза. Хотя была одна группа, которая знала и не привела детей в садик.

Чтобы прокомментировать ситуацию, в детский сад приехал руководитель профильного управления. Назир Жашибеков рассказал, что информация о том, что у сотрудницы детского сада обнаружили открытую форму туберкулёза, поступила в учреждение, а после в управление 4 октября.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— Сразу была создана комиссия специальная, которая сейчас работает в детском саду. Данный работник временно отстранен от работы. Все контактные будут обследованы в понедельник. В состав комиссии входят сотрудники управления образования, отдела образования, руководитель облздрава.

Для разъяснения действий администрации детского сада провели родительское собрание. По словам директора учреждения Мадины Дарбаевой, заболевшая сотрудница трудоустроилась в декабре 2022 года. В детском саду она работала диетсестрой, а также медицинской сестрой бассейна. О болезни узнала при прохождении профилактического осмотра.

МАДИНА ДАРБАЕВА, директор десткого сада «Балдәурен»:

— В феврале месяце мы прошли первый этап медосмотра. Был поставлен диагноз пневмония под вопросом. В этот же она была на приеме у терапевта 3й поликлиники. Он ей назначил лечение, она в течение 5 дней принимала антибиотик и после установленных законом промежуточных 15 дней она повторно была на приеме у терапевта, повторно прошла рентген. Он вызвал сомнения у терапевта, он направил нашего сотрудника на сдачу мокроты. После 4 числа нас проинформировали о том, что обнаружен туберкулез. Со второго числа по рекомендации этого врача она была уже отстранена от работы, потому что был вопрос постановки диагноза.

Очень много вопросов возникло у родителей детского сада к дезинфекции помещений. Их интересовало, почему она проводилась, когда дети находились в здании.

— Уже есть факты аллергической реакции на вот эти препараты. Есть дети, которые начали кашлять, задыхаться, слезы, красные глаза стали.

Заместитель директора филиала «Центра дезинфекций по СКО» объяснил, что она проводилась только в тех помещениях, где не было детей. Поэтому вред их здоровью никак не могли нанести. Кроме того, во время дезинфекции использовался не агрессивный препарат.

ЖУЛДЫЗБЕК ЖАМАНТАЕВ, заместитель директора филиала «Центр дезинфекции по СКО»:

— Данный препарат является малоопасным. После наших дезинфекционных мероприятий персоналом детского учреждения было проведено проветривание, генеральная уборка.

На родительское собрание пригласили детского фтизиатра 3й поликлиники. Она объяснила родителям, что в понедельник их дети пройдут плановое обследование. Сотрудники детского сада тоже должны будут сдать необходимые анализы.

АЙНАГУЛЬ БАБАСАНОВА, детский фтизиатр городской поликлиники №3:

— С кем она контактировала, всех надо обследовать, ставится проба манту. Это не вакцина, это диагностический тест. Если выявится у кого-то положительная манту, будет дальше обследование «Диаскинтест». Если он отрицателен, то ребенок чистый. Если вдруг эта проба будет положительной, тогда делаются дополнительные снимки, узи органов брюшной полости и дальнейшее обследование.

Детский сад, всего в нем обучаются 338 детей, будет продолжать функционировать. Вопрос о закрытии учреждения на карантин не стоит.

Дарья Пышмынцева



