Родители солдат из СКО посетили места службы своих детей

Родители военнослужащих из Северо-Казахстанской области посетили места службы своих сыновей. Это стало возможным благодаря акции «Армия глазами родителей». В воинские части Национальной гвардии выехали матери солдат. Им показали казармы, столовые, бытовые условия, в которых живут и служат их дети. Также ознакомили с порядком прохождения службы и рассказали, как в армии следят за безопасностью. В этом лично убедилась жительница села Байтерек Арайлым Джакупова. По словам женщины, после того, как она увидела солдатский быт и отношение руководства к подчиненным, поняла, что беспокоиться не о чем.

АРАЙЛЫМ ДЖАКУПОВА, жительница с. Байтерек, Кызылжарский район:

— Сердце матери всегда тревожится, когда ее ребенок находится не дома. Но настроение у ребят в армии хорошее. Во всех местах проведены ремонтные работы. Все чисто и аккуратно. У солдат есть шкафчики, где они могут хранить свою одежду и имущество. Каждому из них был присвоен номер и записаны их имена.

Сыновья Акерке Борамбаевой и Арайлым Джакуповой служат вместе в Астане.

АКЕРКЕ БОРАМБАЕВА, жительница с. Байтерек, Кызылжарский район:

— Отец моего сына тоже пошел в армию. Тогда было другое время, матери писали письма. Сейчас с эти легче: звонки по субботам и воскресеньям. Мы также общаемся с помощью видеозвонков. Долг каждого человека — исполнить свой долг перед Родиной. В армию можно идти без всякого страха.

Татьяна Зайцева отправляла сына на службу в армию со спокойной душой. Но, когда из военкомата позвонили и предложили ей посетить воинскую часть, не долго думая, согласилась.

ТАТЬЯНА ЗАЙЦЕВА, жительница с.Саумалколь, Айыртауский район:

— Побывали в части, часть очень понравилась, все отлично. Ребята сыты, накормлены, довольны. Нам провели развернутую экскурсию, при части есть музей, очень понравилось там, много достижений. Спортзал, очень много там кубков военнослужащих.

Акцию «Армия глазами родителей» в нашем регионе проводят впервые. Организовали её представители местных исполнительных органов.

ДАУЛЕТ ТОЛЫБАЙ, помощник акима СКО по вопросам военной безопасности и обороны:

— Акиматом Северо-Казахстанской области организована акция «Армия глазами родителей». В ходе мероприятия были посещены воинские части Астанинского и Акмолинского гарнизона. Это воинские части Национальной гвардии, Служба государственной охраны.

Такую акцию в областном акимате собираются проводить ежегодно, ожидаемый период — осень и весна.

Анна Богословская



