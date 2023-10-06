На аллее профсоюзов посадили деревья

10 октября — День профсоюзов Казахстана. В честь этого в городском парке культуры и отдыха ветераны приняли участие в посадке деревьев. Кульзипа Сандыбаева уже много лет работает врачом онкоцента в многопрофильной областной больнице. Помимо основной работы она принимает активное участие в профсоюзном движении.

Кульзипа Сандыбаева, ветеран профсоюзного движения:

— Профсоюз нужен для защиты интересов трудящихся прежде всего, как в советские времена. Вот профсоюз он и остается в первую очередь защитой и всегда он должен помочь в трудную минуту людям, особенно пожилым, ветеранам и малообеспеченным слоям населения.

Участие в посадке приняли ветераны и студенты Студенты Северо-Казахстанского университета. Вместе они добавили в наш парк больше зелени и значительно преобразили его.

Камила Нургалиева, председатель первичной организации студентов Kozybayev University:

— Нас пригласил Дом профсоюзов принять участие. Это одна из таких традиционных частей нашей организации — каждый год участвовать и показывать свою активную деятельность.

Традиция собираться в начале октября на алее профосюзов идет с 2019 года. Высажено здесь уже более 100 деревьев. Сегодня добавилось еще семь.

Валерия Сиваш

