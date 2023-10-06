Алишеру Тукаеву нужна дорогостоящая операция в Израиле

Алишеру Тукаеву 4 года. С первого взгяда и не скажешь, что у такого жизнерадостного малыша столь редкий диагноз. Мальчику срочно требуется лечение. У него спина Бифида — врождённая патология, которая представляет собой расщепление позвоночника.

ГУЛЬСУМ ТУКАЕВА, мама Алишера Тукаева:

— Когда он родился, у нас шишечка была на спине. Нам сказали, когда исполнится малышу месяц, пройти плановый осмотр у хирурга. Хирург поставил сначала предварительный диагноз тератома — это рак и отправил в онкологию. Потом в Астане нам поставили диагноз спина Бифида. У нас нейрохирурга нет в СКО, только в Астане. И каждый год мы на связи с ним. И каждый год под наркозом мы делаем МРТ. И каждый раз нам давали выписку, чтобы мы планово приходили МРТ и чувствительность ног смотрели. Каждый год походим реабилитацию в Астане. В июле этого года мы сделали МРТ. Обследование показало вторичную липому и фиксацию спинного мозга.

В три месяца мальчику уже делали операцию по устранению липомы. На данный момент Алишеру требуется дорогостоящая операция в Израиле. Если её не сделать в ближайшее время, то остаток жизни Алишер проведёт в инвалидном кресле.

ГУЛЬСУМ ТУКАЕВА, мама Алишера Тукаева:

— Позвал на консультацию нейрохирург из Израиля. Он нас принял и сказал, что необходима операция, чем раньше, тем лучше, потому что у нас правая нога хуже левой ноги, что в любой момент могут ноги отказать. Нам сказали, где нервы проходят, есть щель, и она в любой момент может закрыться. Это может быть и через неделю, а может через месяц. Говорят, лучше сделать операцию, не тянуть, не ждать ухудшений, иначе ребенку будет сложнее потом восстановиться.

На данный момент идет сбор средств на операцию Алишера. Нужно 32 млн тенге, 7 млн уже собрали. Помочь мальчику можно по реквизитам, указанным нниже.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

Kaspi Gold: +7 777 273 6960 мама Алишера Гульсум Т.

Halyk bank: 4405 6397 6445 3831 мама Алишера

GULSUM TYKAYEVA

Сбербанк РФ: 2202 2013 5628 1598 тётя Алишера

ELMIRA KASHUMBAEVA

13 октября в 19:00 в Северо-Казахстанской областной филармонии состоится благотворительный концерт с целью сбора средств на лечение Алишера.

Камилла Карим