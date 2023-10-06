12 человек выдвинули свои кандидатуры для участия в выборах акимов районов

В области назначены выборы акимов в трех районах: Есильском, Мамлютском и Тимирязевском. Суммарно в них проживают 48 403 человека. Для участия в предстоящих выборах выдвинуты 12 кандидатов. Половина из них состоят в политических партиях, оставшиеся 50% — самовыдвиженцы. Средний возраст кандидатов 50 лет, самому молодому — 32 года. Большинство из них работают на государственной службе, два человека представляют бюджетные организации. Регистрация кандидатов завершится 10 октября. Итоги разместят на интернет-странице областной избирательной комиссии. Напомню, что выборы акимов районов в Казахстане пройдут впервые. Они состоятся 5 ноября.

Дарья Пышмынцева