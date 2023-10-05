Экс-руководителя управления энергетики и ЖКХ Бахыта Ильясова приговорили к 8 годам лишения свободы

К 8 годам лишения свободы приговорили экс-руководителя управления энергетики и ЖКХ Бахыта Ильясова. Напомню, что его вместе с бывшим директором «Коммунхоза» Жандарбеком Айтбаевым, главой ТОО «Даму 2013» Сериком Шаимовым и замдиректором ТОО «Астана Жол Кызмет» Урустемом Махмутулы заключили под стражу 31 августа 2022 года. Участники преступного сговора занимались хищением бюджетных средств в крупном размере. Нарушая закон о госзакупках, в городском отделе ЖКХ, где на момент преступления работал Ильясов, заключали договоры на содержание и текущий ремонт грунтовых дорог с ГКП «Коммунхоз». По факту это предприятие работы не проводило, а только нанимало субподряд. Его представители завышали стоимость услуг, а в последующем выполняли свои обязательства не в полном объёме. За это Ильясов, по версии обвинения, получал взятки в крупном размере от выше указанных субподрядчиков. Вина подсудимых доказана показаниями сивдетелей, эксперта, письменными материалами дела. Суд приговорил директора «Коммунхоза» к 7 годами лишения свободы, на шесть месяцев больше наказание предстоит отбывать главе ТОО «Даму 2013» и замдиректору ТОО «Астана Жол Кызмет». Участники процесса намерены обжаловать приговор. Он не вступил в законную силу.



Дарья Пышмынцева