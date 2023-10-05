В органах военного управления в этом году оказали около 10 тысяч услуг

Местные органы военного управления продолжают совершенствовать свою работу. С начала 2023 года они оказали североказахстанцам почти 10 тысяч услуг. Из них чуть больше полутысячи — в бумажном виде, остальные через портал электронного правительства. Всего предоставляется 9 различных услуг.

БАУЫРЖАН ЖУНИСОВ, начальник службы департамента по делам обороны СКО:

— Выдача удостоверений о приписке к призывным участкам, выдача военных билетов офицерам, сержантам, солдатам запаса, постановка и снятие с воинского учета военнообязанных и призывников, подготовка граждан по военно-техническим и другим специальностям, выдача справок лицам, имеющим льготы, выдача удостоверений ветеранам ВОВ, выдача справок о подтверждении прохождения воинской службы, выдача справок гражданам, выезжающим за пределы РК, актуализация и корректировка сведений о воинской службе.

Вышеперечисленные услуги предоставляются бесплатно. Срок их оказания варьируется от 5 до 1 рабочего дня.

БАУЫРЖАН ЖУНИСОВ, начальник службы департамента по делам обороны СКО:

— Получатель услуги может в своем личном кабинете посмотреть статус, место состояния на воинском учете, наличие и предоставление отсрочек, освобождение от призыва. Период прохождения воинской службы указывается в личном кабинете получателя услуги.

Подробную информацию о государственных услугах, которые предоставляют местные органы военного управления, можно найти на сайте министерства обороны РК, на портале электронного правительства.

Дарья Пышмынцева

