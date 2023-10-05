Хоккейный матч прошёл между командами «Кулагер» и «Алматы»

В Петропавловске прошёл хоккейный матч между командами «Кулагер» и «Алматы». Болельщики были в предвкушении этой встречи.

Хозяева ледовой арены открыли счёт уже в начале матча. На шестой минуте первого периода Александр Своеволин отправил шайбу в ворота соперника.

Радости болельщиков «Кулагера» не было предела.

Матч прошел в рамках чемпионата Казахстана по хоккею. Это уже 32 сезон Высшей Лиги. Регулярный чемпионат начался 9 сентября и завершится 7 февраля. Всего в нем принимают участие 11 команд. Обе команды этой игры продемонстрировали настоящий характер и высокий уровень профессионализма. Наши хоккеисты одержали победу со счетом 4:3.

Валерия Сиваш



