Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на республиканском съезде педагогов в столице. Президент поздравил его участников с Днем учителя. Он отметил, что быть педагогом — ответственная миссия. За последние 4 года заработная плата учителей в Казахстане выросла в 2 раза, недавно на 30% увеличилась зарплата воспитателей детских садов, подчеркнул глава государства во время своего выступления. Касым-Жомарт Токаев добавил, что за три года около 220 преподавателей прошли обучение за рубежом по программе «Болашак». Юные казахстанцы за четверть века завоевали около 12 тысяч медалей на самых престижных мировых предметных олимпиадах, все это благодаря кропотливому труду учителей, считает Касым-Жомарт Токаев.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Педагог-это важнейшее звено в процессе формирования нового качества нашей нации. Поэтому крайне важно в полной мере обеспечить систему образования квалифицированными специалистами. Однако, сейчас наши школы испытывают серьезный дефицит кадров. Сегодня в стране не хватает 5 тысяч педагогов. Этот показатель только растет.

В своем выступлении глава государства поднял разные проблемы. Среди них — нехватка мест в школах, неравенство качества образования в городских и сельских школах, низкие темпы цифровизации образовательного процесса, безопасность в объектах образования.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Душа болит, ставших жертвами криминальной психологии, подростков, равнодушия некоторых педагогов. Я поручил администрации президента взять на особый контроль все такие случаи, чтобы по закону наказывать преступников. МВД, Генпрокуратура должны наконец исполнить возложенные на них обязанность в части, касающейся безопасности детей. Омбудсмен по правам детей должна фиксировать все подобные случаи и докладывать мне. Будем принимать самые жесткие меры.



Касым-Жомарт Токаев отметил, что перед Правительством стоит задача решить проблему с доступом к скоростному интернету во всех селах нашей страны. Ответственность в этом вопросе лежит на министерстве цифрового развития, а также на акимах областей. Через полгода Касым-Жомарт Токаев проверит исполнение данного поручения. Глава государства присвоил почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» за выдающиеся достижения в сфере образования и весомый вклад в развитие страны семи педагогам. Это звание получила североказахстанка Айжан Капезова. Она работает учителем начальных классов СШ № 6 им. Кожаберген-жырау.



Дарья Пышмынцева