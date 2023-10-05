Глава государства призвал модернизировать образование в стране в соответствии с мировыми стандартами

В своем выступлении на Республиканском съезде педагогов Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан должен развивать сферу образования в соответствии с лучшими международными стандартами.

«По моей инициативе в 2019 году был принят специальный закон «О статусе педагога». За последние четыре года заработная плата учителей выросла в 2 раза. Недавно зарплата воспитателей детских садов увеличилась на 30%. Продлен трудовой отпуск учителей. Учителя были освобождены от всей дополнительной работы, не входящей в круг их прямых обязанностей. Большое значение придается повышению профессиональной квалификации учителей. Около 220 преподавателей прошли обучение за рубежом по программе «Болашак» за три года. Вырос спрос на молодых людей, выбравших профессию учителя. Стипендии студентам педагогических специальностей увеличены в 2,5 раза. Одним словом, подготовка квалифицированных преподавателей остается приоритетной задачей», — сказал Президент.