Быть учителем — это призвание

Учитель — это больше, чем профессия, считает педагог Назарбаев Интеллектуальной школы Динара Муканова. На протяжении 20 лет она преподаёт казахский язык и литературу. Трудовую деятельность Динара Муратовна начинала в городской классической гимназии, а с 2017 года трудится в коллективе НИШ.

ДИНАРА МУКАНОВА, учитель Назарбаев Интеллектуальной школы г.Петропавловска:

— Мухтар Ауэзов говорил “Учитель -это великое имя”. В этом году уже 17 лет с тех пор, как я приняла эту заповедь. Я не жалею, что выбрала эту профессию. Я верю не в свои силы, а в свое честное дело. Как отметил известный деятель казахской литеатуры Гафу Каирбеков, быть учителем — это героизм сердца, поэтичность чувств. Я люблю свою профессию.

Педагог находит свое продолжение в учениках. Первым учителем казахского языка и литературы Камилы Касым стала именно Динара Муканова. Благодаря поддержке своего наставника школьница не только участвует в различных конкурсах, но и занимает призовые места.

КАМИЛА КАСЫМ, учащаяся Назарбаев Интеллектуальной школы г. Петропавловска:

— Я бы хотела отметить, что Динара Муканова — она больше, чем учитель. Она очень близкий для меня человек. Всегда встречает нас с улыбкой, дает советы, помогает и поддерживает. Именно Динара Муратовна пробудила мой интерес к чтению казахской литературы.

В эти дни Динара Муканова защищает честь родной школы на конкурсе “Лучший учитель года” среди Назарбаев Интеллектуальных школ.



Камилла Карим