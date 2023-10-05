Алихан Смаилов определил области ответственности для заместителей премьер-министра Казахстана

В частности, премьер-министр будет заниматься стратегическими экономическими и международными вопросами, включая инвестиции и цифровую экономику.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ответственен за экономику, инфраструктуру, нефтегаз и энергетику. Второй заместитель премьер-министра Галымжан Койшыбаев занимается организационными и правовыми вопросами, а также цифровизацией. Третий заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев отвечает за финансы, внешнюю экономическую политику и инвестиции. Четвертый заместитель премьер-министра Мурат Нуртлеу занимается международными отношениями и инвестициями. Пятый заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова отвечает за образование, здравоохранение и социальные вопросы. Шестой заместитель премьер-министра Серик Жумангарин координирует торговую политику и агропромышленный комплекс, а также вопросы внешнего сотрудничества.