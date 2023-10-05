Активисты МРЦ вместе с представителями государственных органов провели полезную акцию

Активисты городского молодежного ресурсного центра объединились с представителями государственных органов и решили провести полезную акцию в рамках проекта «Антикоррупционное волонтерство». На коммунальном рынке «Кызылжар». Здесь каждый может задать интересующий его вопрос и получить устную консультацию.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодёжного ресурсного центра г.Петропавловска:

— Эта акция у нас уже третий раз идет, мы их ежемесячно стараемся проводить. Мы приготовили брошюры, где указано, какие у нас программы есть, куда обращаться, куда звонить. Также здесь у нас присутствует СПИД-центр. Люди могут подойти и сдать кровь.

В городском молодежном ресурсном центре в сентябре помогли трудоустроиться 62 молодым людям. Студентка второго курса Камила Сапарбаева сейчас находится в поиске работы. Девушка хочет попробовать себя в роли добровольца. По линии волонтёрства есть специальные программы, которые предлагают денежное вознаграждение.



КАМИЛА САПАРБАЕВА, студент Kozybayev University:

— Меня интересовало, как можно стать волонтером. Я хочу помогать людям. Кроме того, мне объяснили, что за свой труд добровольцы получают деньги. Решила, что все обдумаю и повторно обращусь в городской молодежный ресурсный центр, чтобы трудоустроиться.

Обращались североказахстанцы с вопросами и к государственному судебному исполнителю.

ЖАННА АБДРАХМАНОВА, государственный судебный исполнитель департамента юстиции СКО:

— По линии исполнения судебных актов граждане подходили, консультировались по возможности и срокам исполнения, какие меры в отношении должника могут приниматься. У нас есть контакт-центр, телефон правой информации.



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Аналогичную акцию волонтёры планируют провести в городских школах и в университете.

Дарья Пышмынцева