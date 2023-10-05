Аким области посетил Тайыншинский район

ТОО «EMC AGRO» — компания, которая реализует мясную продукцию — колбасу-гриль, варёные сардельки и сосиски, маринованные шашлыки. Всего — 68 наименований. Также запустили пельменный цех и планируют производство котлет.

ЛАРИСА КОСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСОКОМБИНАТА ТОО «EMC AGRO», ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН:

— В колбасах используем натуральное сырьё — свою свинину и мясо говядины, которые выращиваем. Реализуем пока только на территории Казахстана. Открыли 10 фирменных магазинов, где продаём свой товар.

Сегодня ферма «EMC AGRO» насчитывает около 100 тысяч голов скота. Желают увеличить объёмы до 200 тысяч. В настоящее время идёт строительство территории, подсчитаны средства для завоза животных. Сумма проекта — 19,5 млрд тенге. Также планируют открытие собственного генетического центра.

— На сегодня из-за инфекций, болезней очень сложно возить скот из зарубежа. И это очень дорого, поэтому в Казахстане нужно развивать свою генетику.

В ТОО «BIOOPERATIONS» занимаются глубокой переработкой зерна. Производят пшеничный глютен, крахмал, клейковину, биоэтанол и корма для животных. Используют казахстанскую пшеницу. Продукция реализуется как на местный, так и на зарубежные рынки. Также Гауез Нурмухамбетов посетил Тайыншинский физкультурно-оздоровительный комплекс. Дети занимаются волейболом, баскетболом, мини-футболом. Имеется свой тренажёрный зал.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СКО:

— Здесь имеется современное оборудование. На протяжении трёх лет данный объект функционирует. Все тренажёры хорошего качества.

По словам Сергея Мелехова, сегодня идёт разработка проекта строительства бассейна. Сумма работ — 1,8 млрд тенге.

ТОО «Элеватор Тайынша» — еще один объект, который посетил глава региона. Здесь занимаются производством готовых кормов для животных, складированием, хранением и обработкой урожая. В ходе посещения аким области встретился с руководителями хлебоприёмных предприятий. Они рассказали о ходе работ по заполнению зернохранилищ.

ШИНАЗБЕК БАЛКЫБЕК, ДИРЕКТОР ТОО «ЭЛЕВАТОР ТАЙЫНША»:

— Ёмкости хранилищ заполнены на 43%. Это связано с тем, что почти 15 дней шли интенсивные дожди. Сегодня приёмка зерна продолжается. Управимся в срок.

Глава региона посетил Тайыншинскую СШ №1. Учебное заведение введено в эксплуатацию в этом году. Может принять до 600 человек. Сумма проекта — 2,2 млрд тенге. Здесь имеется всё, чего долго не хватало тайыншинцам. Просторные и светлые классы, современное оборудование, большой книжный фонд. Аким области поздравил педагогов со знаменательным событием.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— В такой школе, я думаю, приятно работать. Наши учащиеся должны получать хорошие оценки, качественное знание. Желаю вам успехов, талантливых учеников вам и всего самого доброго.

Также аким области ознакомился с ходом уборочной кампании ТОО «Астык STEM». Площадь посева — 11,5 тысяч га. Выращивают зерновые, масличные, кормовые, морковь. Также реализуют картофель. Получают 35 тонн с га. Всего имеется 438 га.

СЕРГЕЙ ЗВОЛЬСКИЙ, УЧРЕДИТЕЛЬ ТОО «АСТЫК STEM», ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН:

— Данный сорт картофеля называется «Гала». Если посмотреть, внутри он очень жёлтый, у него хорошая мякоть. Он менее урожайный, хуже хранится, но люди понимают его ценность и просят «Галу».

Глава региона пообщался с местными аграриями. Руководители предприятий доложили о ходе уборочной кампании. Также Гауез Нурмухамбетов узнал, как проходит ремонт дорожного покрытия в селе Караагаш. Всего — 1,8 км. Стоимость — 104,6 млн тенге. Окончание запланировано на 2024 год. Аким области поручил уполномоченным ведомствам проводить регулярную инспекцию и реагировать на желания жителей.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Первый технадзор — это люди или эксплуатирующая организация. Везде, где бы я ни был, и чтобы там не делали — канализационные сети или инженерные коммуникаций — последнее слово за теми, кто будет это использовать. Они должны смотреть результаты работы.

Помимо этого аким области провёл встречу с населением. Жители рассказали об аварийном состоянии водопровода.

— Будут ли выделены средства на ремонт водопровода?

БЕРИК АЛЬЖАНОВ, АКИМ ТАЙЫНШИНСКОГО РАЙОНА:

— Пока идут работы по ремонту внутрипоселковых дорог, разработка данного вопроса приостановлена. Думаю, что в этом или в следующем году разработаем проектно-сметную документацию и будем писать заявление на выделение средств из областного бюджета или по программе «Ауыл — ел бесігі».

Также о состоянии местной врачебной амбулатории рассказал сельский фельдшер. Холодное помещение, старые окна. Мужчина поинтересовался, планируется ли строительство нового медпункта.

— У нас на следующий год запланировано строительство фельдшерско-акушерского пункта на 250 кв. м. по программе «Модернизация сельского здравоохранения.

Глава региона ознакомился с ходом уборки моркови на поле ТОО «Астык STEM». Как отметил Сергей Звольский, местная продукция пользуется большим спросом на рынке.

СЕРГЕЙ ЗВОЛЬСКИЙ, УЧРЕДИТЕЛЬ ТОО «АСТЫК STEM», ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН:

— Наш продукт покупают. Люди знают, что в нашей моркови не превышаются показатели нитратов, удобрений много не сыпем. Всё в норме, это очень важно.

Гауез Нурмухамбетов посетил овощехранилище компании. На сегодня здесь находится более 1,5 тысячи тонн моркови и картофеля. Уборка продолжается.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

