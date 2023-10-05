Абылай хан и его время

Лекцию под открытым небом провели в резиденции Абылай хана. Посвятили её жизни великого казахского политического деятеля. Студентам рассказали о видном полководце и дипломате. Абылай всегда отличался характером взвешенного политика, гармонично сочетающего мужество и разум. Именно благодаря этому в трудные и суровые времена, воодушевив народ, он смог спасти казахское государство от исчезновения.

БАУРЖАН ЖУНУСОВ, руководитель отдела музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Именно благодаря такой великой личности, как Абылай хан, в 18 веке мы определили свои границы. Казахское ханство определило свои границы. Лекцию мы проводим почему именно сейчас, осенью, просто традиционно у казахского народа , как осенью или весной все казахские роды и племена собирались на юге Казахстана. Это в Улытау могло быть, в Туркестане могло быть и в пределах Ташкента. Курултай. Все казахские роды, все ханы, которые были, они собирались и решали важные государственные вопросы.

Валерия Сиваш