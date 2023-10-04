В Астане проходит XV Евразийский форум KAZENERGY

На пленарном заседании министр энергетики Алмасадам Саткалиев зачитал обращение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева участникам форума.

В своем обращении Президент отметил, что Казахстан показал себя как надежный поставщик энергетических ресурсов на мировые рынки. Также, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс является одним из основных драйверов прогресса в стране. Отрасль привлекает крупные иностранные инвестиции и новые технологии.

«Одновременно с этим мы внимательно следим за диверсификацией экономики. Перед нам стоит вызов по созданию кластеров с высокой добавленной стоимостью через реализацию различных проектов, включая продвинутые проекты в нефтегазовой сфере. Наша страна создала привлекательные условия для привлечения инвестиций в чистую энергетику и приняла стратегию по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. К 2030 году доля ВИЭ в энергетическом балансе страны должна составлять не менее 15%. Уверен, что в ходе форума и казахстанской энергетической недели участники смогут успешно обменяться идеями и разработают новые подходы к дальнейшему развитию энергетического сектора. Желаю участникам успешных обсуждений», — обратился к участникам форума Касым-Жомарт Токаев.