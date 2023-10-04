Премьер-Министр РК и директор Shell обсудили текущие вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере

Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов и директор по разведке и добыче Shell Зои Юнович обсудили текущие вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Встреча включала обсуждение разработки месторождений, строительства газоперерабатывающих заводов и соблюдение экологических норм. Премьер-Министр выразил высокую оценку вкладу Shell в развитие нефтегазовой отрасли Казахстана и подчеркнул важность безопасности и экологии. Директор Shell подтвердила готовность к долгосрочному сотрудничеству и увеличению инвестиций в страну.

По итогам встречи обозначена готовность продолжать конструктивный диалог по всем актуальным вопросам взаимодействия.